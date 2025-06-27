На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Армении протестующие против задержания архиепископа вступили в потасовку с силовиками

Sputnik: протестующие вступили в потасовку с СНБ после задержания Аджапахяна

Верующие начали вступать в потасовки с представителями Службы национальной безопасности Армении после задержания архиепископа Микаэла Аджапахяна. Об этом говорится в Telegram-канале Sputnik Армения.

Конфликты между силовиками и протестующими начались уже после задержания священнослужителя. Среди участников протестной акции есть представители духовенства. Они пели молитвы, в том числе «Отче наш», и называли силовиков «антихристами».

До этого сообщалось, что Аджапахян согласился выйти к силовикам через толпу протестующих, но при этом назвал правительство угрозой стране.

Перед этим был арестован лидер оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископ Баграт Галстанян. Следственный комитет (СК) Армении обвинил Галстаняна и его соратников в подготовке террористических актов с целью захвата власти.

Ранее адвокат подтвердил, что СК Армении задержал главу Ширакской епархии ААЦ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами