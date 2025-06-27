В Армении протестующие против задержания архиепископа вступили в потасовку с силовиками

Sputnik: протестующие вступили в потасовку с СНБ после задержания Аджапахяна

Верующие начали вступать в потасовки с представителями Службы национальной безопасности Армении после задержания архиепископа Микаэла Аджапахяна. Об этом говорится в Telegram-канале Sputnik Армения.

Конфликты между силовиками и протестующими начались уже после задержания священнослужителя. Среди участников протестной акции есть представители духовенства. Они пели молитвы, в том числе «Отче наш», и называли силовиков «антихристами».

До этого сообщалось, что Аджапахян согласился выйти к силовикам через толпу протестующих, но при этом назвал правительство угрозой стране.

Перед этим был арестован лидер оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископ Баграт Галстанян. Следственный комитет (СК) Армении обвинил Галстаняна и его соратников в подготовке террористических актов с целью захвата власти.

Ранее адвокат подтвердил, что СК Армении задержал главу Ширакской епархии ААЦ.