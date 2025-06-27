На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Адвокат подтвердил, что СК Армении задержал главу Ширакской епархии ААЦ

Адвокат Зограбян: СК Армении задержал архиепископа Аджапахяна
close
design4gaming.com/Shutterstock/FOTODOM

Следственный комитет Армении принял решение о задержании архиепископа Микаела Аджапахяна, главы Ширакской епархии Армянской апостольской церкви. Об этом сообщил его адвокат Ара Зограбян, передает РИА Новости.

В отношении церковного иерарха возбуждено уголовное дело, в здании епархии с утра проходят следственные мероприятия.

«Есть решение о задержании архиепископа Микаэла Аджапахяна», — заявил защитник во дворе Святого Эчмиадзина, находясь в присутствии архиепископа и священнослужителей.

По его словам, Аджапахяну предписано явиться в следственный комитет, после чего в суд будет подано ходатайство о его аресте. Ара Зограбян отметил, что дело связано с заявлениями, сделанными архиепископом в 2024 году, и назвал преследование со стороны властей незаконным.

25 июня следственный комитет Армении обвинил архиепископа Баграта Галстаняна и его соратников в подготовке террористических актов с целью захвата власти в республике.

В Telegram-канале «Священной борьбы» также сообщалось, что правоохранители провели обыски в квартирах сторонников движения и в доме Галстаняна.

Комментируя обвинение в отношении архиепископа, премьер Армении Никол Пашинян заявил, что правоохранители сорвали «масштабный и зловещий план «криминального олигархического духовенства»» по дестабилизации обстановки в республике и захвату власти.

Ранее бизнесмен Самвел Карапетян уличил власти Армении в желании поскорее избавиться от России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами