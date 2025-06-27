Адвокат подтвердил, что СК Армении задержал главу Ширакской епархии ААЦ

Следственный комитет Армении принял решение о задержании архиепископа Микаела Аджапахяна, главы Ширакской епархии Армянской апостольской церкви. Об этом сообщил его адвокат Ара Зограбян, передает РИА Новости.

В отношении церковного иерарха возбуждено уголовное дело, в здании епархии с утра проходят следственные мероприятия.

«Есть решение о задержании архиепископа Микаэла Аджапахяна», — заявил защитник во дворе Святого Эчмиадзина, находясь в присутствии архиепископа и священнослужителей.

По его словам, Аджапахяну предписано явиться в следственный комитет, после чего в суд будет подано ходатайство о его аресте. Ара Зограбян отметил, что дело связано с заявлениями, сделанными архиепископом в 2024 году, и назвал преследование со стороны властей незаконным.

25 июня следственный комитет Армении обвинил архиепископа Баграта Галстаняна и его соратников в подготовке террористических актов с целью захвата власти в республике.

В Telegram-канале «Священной борьбы» также сообщалось, что правоохранители провели обыски в квартирах сторонников движения и в доме Галстаняна.

Комментируя обвинение в отношении архиепископа, премьер Армении Никол Пашинян заявил, что правоохранители сорвали «масштабный и зловещий план «криминального олигархического духовенства»» по дестабилизации обстановки в республике и захвату власти.

Ранее бизнесмен Самвел Карапетян уличил власти Армении в желании поскорее избавиться от России.