«Секс-гуру» с темным прошлым: кто такой Алекс Лесли, устроивший «флешмоб домогательств» в Москве

Учитель Насти Рыбки Алекс Лесли оказался в центре скандала после тренинга по пикапу в Москве

В российских медиа вновь всплыло имя Алекса Лесли — секс-коуча из 2010-х, прославившегося после скандала с Настей Рыбкой. На уличные приставания участников его тренингов начали массово жаловаться москвички. В отношении «гуру» возбудили уголовное дело. И это не первые его проблемы с законом. «Газета.Ru» вспомнила, чем известен Алекс Лесли, за что он сидел в тайской тюрьме, чему учил на своих тренингах и почему его последователей называли «секс-сектой».

В конце июня 2025 года Следственный комитет возбудил дело в отношении «гуру секса и соблазнения» Алекса Лесли (настоящее имя — Алексей Кириллов). Он оказался автором тренинга, после которого в центре Москвы случился «флешмоб домогательств»: молодые люди подходили к девушкам, навязчиво предлагали познакомиться и хватали за ягодицы, а в некоторых случаях в грубой форме предлагали заняться сексом. Пострадавшие начали массово обращаться в полицию. На историю обратили внимание СМИ и депутаты Госдумы.

Когда скандал начал разгораться, «коуч» записал видео с обращением к ученикам, в котором заявил, что они сделали все неправильно.

«Вы должны были что сделать? Подойти, взять и увести в туалет. А так как вы не завершили этап, они недовольны», — объяснял Лесли подопечным.

Теперь его подозревают в склонении своих последователей к совершению противоправных действий сексуального характера (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК РФ). И это уже не первое уголовное дело, по которому проходил «секс-гуру».

На пикапера Лесли завели дело после домогательств в Москве. В скандале замешан некий Зеленский В отношении блогера и «секс-коуча» Алекса Лесли возбудили уголовное дело за организацию... 26 июня 13:17

Чем известен Алекс Лесли: скандал с Настей Рыбкой

В узких кругах интересующихся секс-тренингами и курсами по пикапу Алекс Лесли был известен еще в 2010-х (сам он утверждает, что проводит их с 2003-го). Он начинал с курсов для мужчин, обещая, что его руководство поможет не просто познакомиться с девушкой, но и в кратчайшие сроки затащить ее в постель. Затем взялся и за женскую аудиторию, открыв курсы для девушек по «раскрепощению».

«Гуру» выпустил целую серию книг о соблазнении, пользовавшихся некоторой популярностью: «Угнать за 60 секунд, или Секреты успешных знакомств», «ЖЖизнь без трусов», «Охота на самца. Выследить, заманить, приручить», «Как проснуться в гостях? Секреты успешных свиданий».

Более широкая аудитория узнала о Лесли после произошедшего в 2018 году скандала с одной из его подопечных и последовательниц — Настей Рыбкой (настоящее имя — Анастасия Вашукевич).

Тогда из ее публикаций в соцсетях по косвенным признакам сделали выводы, что девушка, называющая себя «охотницей на миллиардеров», отдыхала на яхте известного бизнесмена. Позже бизнесмен подал в суд иск о защите чести и достоинства в связи со вторжением в частную жизнь и выиграл дело, однако история успела попасть в СМИ и наделать много шума.

Тогда журналисты заинтересовались не только биографией Насти Рыбки, но и ее наставника Алекса Лесли, и узнали довольно много подробностей его тренингов. Кстати, задание схватить за ягодицы незнакомую девушку на улице было в программе «секс-коуча» еще тогда.

close Алекс Лесли и Настя Рыбка alexlesley11/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Чему Алекс Лесли учил на своих секс-тренингах

Пришедших на курсы мужчин Лесли называл «мастерами», а женщин — «охотницами». На тренингах делался акцент на «практических методах» соблазнения, которые якобы должны помочь раскрепоститься. Например, девушкам предлагали пройтись в обнаженном виде по городу, заняться сексом с незнакомцем или за день найти партнеров для группового секса.

Как писала в 2018 году «КП», иногда «коуч» приводил на курс друзей, которые выбирали одну из учениц и сразу при всех овладевали ею.

На тренингах для мужчин были другие задания: подойти к девушке на улице и схватить за попу, предложить заняться сексом, разослать провокационные сообщения знакомым женщинам. Видимо, с тех пор методика «коуча» больших изменений не претерпела.

Некоторые из тех, кто прошел курс Лесли до конца, сформировали вокруг «гуру» кружок последователей. В СМИ его тогда окрестили «секс-сектой», где лидер понемногу сдвигает границы нормы у своих подопечных и ловко манипулирует ими, подчиняя своей воле. Сам Лесли при этом утверждал, что пропагандирует полную свободу, и призывал жить сегодняшним днем. Попытку завязать моногамные отношения он называл «крысятничеством».

«Тихий мальчик» и резидент «Сколково»

О жизни Алекса Лесли вне контекста секс-тренингов известно не очень много. Он родом из белорусского Витебска. Учился в физико-математическом лицее и был «хорошим, тихим мальчиком», который не пользовался среди девочек большой популярностью, писало издание Sputnik Беларусь, пообщавшееся с одноклассниками будущего «секс-гуру».

Данные о его дальнейшем образовании разнятся. В открытых источниках есть информация о том, что он учился на механико-математическом факультете МГУ, сам Лесли называл себя его выпускником. Однако некоторые СМИ называли его в своих публикациях «пэтэушником».

В 2018 году на фоне секс-скандала много шума наделала новость о том, что компания Алексея Кириллова (настоящее имя Лесли) «Центр информационных и интеллектуальных систем» оказалась резидентом технопарка «Сколково».

В «Сколково» подтвердили, что проект получил этот статус после экспертной оценки, при которой моральный облик руководителей не учитывался.

В профиле Кириллова на сайте технопарка были заявлены патенты в США, Китае и России, публикации в научных журналах, а также сотрудничество с Boeing, DARPA и NASA — что контрастировало с его имиджем скандального тренера по соблазнению.

В начале 2019 года «Сколково» лишило компанию «Центр интеллектуальных систем прогнозирования» статуса резидента, сообщив, что она нарушила правила «осуществления исследовательской деятельности».

close Алекс Лесли alexlesley11/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Проблемы с законом: год в тайской тюрьме и дело о проституции в России

Вскоре после того, как вокруг Алекса Лесли и Насти Рыбки разгорелся скандал в России, проблемы с законом у них начались в Таиланде. Туда Лесли со своими сподвижниками улетел в феврале 2018 года проводить очередной секс-тренинг. На мероприятие ворвалась местная полиция, организаторов задержали и обвинили в нарушении миграционного и трудового законодательства, оказании секс-услуг и изнасиловании.

Алекса Лесли и Настю Рыбку судили и в январе 2019 года приговорили к условным срокам. Сразу после этого их депортировали в Россию. В общей сложности «секс-гуру» и его самая известная последовательница провели в тайской тюрьме почти год.

Но злоключения пары не закончились и после депортации: оба были задержаны по прилете в московском аэропорту «Шереметьево». Российские правоохранители заподозрили их в вовлечении в занятие проституцией и возбудили соответствующее уголовное дело. Однако вскоре Лесли и Рыбка были отпущены под обязательство о явке. До предъявления им обвинений в России тогда так и не дошло.

Что сейчас делает Алекс Лесли

После освобождения Лесли уехал за границу, и его скандальная история постепенно забылась. До лета 2025 года его имя практически не всплывало в публичном пространстве.

Но, очевидно, секс-коучинг он не бросил и продолжал искать новых учеников, последователей и единомышленников. В интернете можно найти несколько одностраничных сайтов Алекса Лесли. На одном из них — фотографии «гуру» в окружении девушек в нижнем белье и приглашения на тренинги в Москве, Сочи, Варшаве и Кении. На другом — «гендерный психолог, сексолог, международный эксперт в области соблазнений, пикапа и отношений» приглашает поучиться в своей онлайн-школе.

Сам Лесли, по данным ряда СМИ, находится за границей. В марте 2025 года он публиковал фотографии из Варшавы, в феврале — из Куршавеля.