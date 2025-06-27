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«Паспорт для хвостика»: в Госдуме хотят обязать россиян регистрировать питомцев

Депутат Ткачев призвал обязать россиян регистрировать питомцев
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Depositphotos

Россиян необходимо обязать регистрировать домашних питомцев — с таким обращением к главе Минсельхоза Оксане Лут обратился депутат Госдумы Антон Ткачев. По его мнению, это поможет решить проблему бездомных животных, уточняет 360.ru со ссылкой на документ.

Сегодня идентификация питомцев с использованием микрочипов введена в 19 регионах. По мнению Ткачева, эту инициативу необходимо масштабировать на федеральном уровне, так как это главный способ контроля за потерявшимися животными. С введением этой нормы на территории всей страны безнадзорных четвероногих станет меньше, убежден он.

Парламентарий также предложил несколько вариантов названия проекта»: «Котопаспорт», «Паспорт для хвостика», «Ушки и хвостики в учете» или «Хвостик под контролем». Такая программа значительно повысит шансы возвращения домой «потеряшек», заключил депутат.

До этого первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов выступил с аналогичной инициативой — он призвал ввести обязательную регистрацию всех домашних животных. Предполагается, что процедура будет сопровождаться чипированием — подчеркивается, что безопасная процедура, которая может уберечь от потери питомца.

Ранее ветклиники в России сообщили о дефиците вакцин для домашних животных.

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