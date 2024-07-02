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В Госдуме намерены обязать россиян регистрировать домашних животных

Депутат Бурматов: в РФ нужно ввести всеобщую регистрацию животных

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Depositphotos

В России необходимо ввести обязательную регистрацию всех домашних животных, считает первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Сегодня такое требование в экспериментальном режиме действует в нескольких регионах, отметил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Сегодня регистрация животных проводится в 20 российских субъектах от ЯНАО до Москвы, напомнил депутат.

«Этот эксперимент проходит очень хорошо. Везде без боев, абсолютно спокойно, ритмично ведется процедура, — подчеркнул он. — Опыт, который сейчас накоплен этими субъектами РФ, надо транслировать и потихоньку на другие регионы».

Начинать вводить требование регистрации питомцев нужно «мягко», без штрафов на первых порах, считает парламентарий. Он призвал пока просто предоставить такую возможность ответственным владельцам животных.

Подразумевается, что регистрация животных будет сопровождаться чипированием — по словам главы комитета московской ветеринарии Алексея Сауткина, это безопасная процедура, которая может уберечь от потери питомца.

До этого в Госдуме предлагали внести изменения в Налоговый кодекс, чтобы предоставить налоговый вычет за медицинские услуги по лечению домашних животных при их регистрации. Отмечалось, что такая мера могла бы стать стимулом для повсеместной регистрации питомцев и мерой по снижению количества бездомных животных.

Ранее Бурматов раскрыл «страшный секрет» о приютах для животных.

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