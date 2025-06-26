Ветклиники в России сообщили о дефиците вакцин для домашних животных

В 2025 году в российские ветклиники поступило в три раза меньше вакцин для кошек и собак, чем обычно. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо Ассоциации «Национальная ветеринарная палата» в Россельхознадзор и Минсельхоз.

Из-за дефицита препаратов ветеринары предупредили о возможном росте болезней у домашних животных, что может стать угрозой и для людей. В некоторых клиниках, как сообщается, очередь на вакцинацию достигает 300 животных, тогда как приходят всего 10–20 доз.

Ассоциация призвала производителей и ведомства срочно найти решение. В Россельхознадзоре пообещали провести видеосовещание с участием всех производителей вакцин. Минсельхоз, в свою очередь, заявил, что ситуация с обеспечением стабильная и напомнил, что у популярных иностранных вакцин есть российские аналоги. В ведомстве также отметили, что часть импортных вакцин не поставляется с 2022 года.

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