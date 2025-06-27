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Большинство россиян считают, что Путин хорошо справляется с работой

Опрос ФОМ: Путину доверяют 81% россиян
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Большинство опрошенных россиян продолжают выражать высокую степень доверия к президенту Владимиру Путину. Это следует из результатов еженедельного опроса фонда «Общественное мнение».

Согласно результатам исследования, проведенного с 20 по 22 июня среди 1,5 тысячи человек, 81% респондентов заявили о доверии к главе государства. Столько же считают, что он эффективно справляется со своими обязанностями.

Работу правительства положительно оценили 58% опрошенных, а деятельность премьер-министра Михаила Мишустина — 60%.

Также вырос уровень поддержки партии «Единая Россия» — до 47%. Поддержка КПРФ осталась на уровне 8%, ЛДПР — 9% (снижение на 1 п.п.), »Справедливой России – За правду» и «Новых людей» — по 3%, без изменений.

В январе 2025 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков признал, что на уровень доверия президенту влияют и успехи на ВС РФ на фронте. Он добавил, что журналисты задают один и тот же вопрос, когда Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) публикует статистику.

Ранее аналитики оценили изменения в публичном образе Путина за 25 лет.

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