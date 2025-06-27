Карапетян уличил власти Армении в желании поскорее избавиться от России

Власти Армении в попытках досадить России превратили страну в эпицентр геополитического противостояния. Такое мнение выразил задержанный в Ереване российский бизнесмен Самвел Карапетян, пишет ТАСС.

«Находясь в окружении враждебных государств и демонстрируя исключительную политическую недальновидность, они стремительно поспешили избавиться от России», — написал бизнесмен в письме из СИЗО, распространенном его адвокатами.

Он отметил, что власти Армении начали громко взывать к ЕС и даже рассматривали сценарий превращения страны в вилайет (территориально-административную единицу).

Тем же временем, как сообщил Карапетян, они «посылают гонцов» в Россию и пытаются убедить ее в своей лояльности. В заключении бизнесмен обвинил власти республики в том, что они превращают Армению «в инструмент утверждения чужого суверенитета», и пообещал восстановить армянскую независимость и вернуть репутацию надежного союзника России.

18 июня суд в Ереване на два месяца арестовал Карапетяна. Предприниматель отверг все обвинения против себя и назвал их беспочвенными.

Карапетян предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти в Армении. Брат миллиардера Карен связал арест родственника с критикой им армянских властей из-за политики в отношении Армянской церкви.

Ранее в Кремле рассказали о контактах с Арменией, в том числе по делу Карапетяна.