На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Карапетян уличил власти Армении в желании поскорее избавиться от России

Карапетян: власти Армении превращают страну в эпицентр противостояния России
close
TASHIR

Власти Армении в попытках досадить России превратили страну в эпицентр геополитического противостояния. Такое мнение выразил задержанный в Ереване российский бизнесмен Самвел Карапетян, пишет ТАСС.

«Находясь в окружении враждебных государств и демонстрируя исключительную политическую недальновидность, они стремительно поспешили избавиться от России», — написал бизнесмен в письме из СИЗО, распространенном его адвокатами.

Он отметил, что власти Армении начали громко взывать к ЕС и даже рассматривали сценарий превращения страны в вилайет (территориально-административную единицу).

Тем же временем, как сообщил Карапетян, они «посылают гонцов» в Россию и пытаются убедить ее в своей лояльности. В заключении бизнесмен обвинил власти республики в том, что они превращают Армению «в инструмент утверждения чужого суверенитета», и пообещал восстановить армянскую независимость и вернуть репутацию надежного союзника России.

18 июня суд в Ереване на два месяца арестовал Карапетяна. Предприниматель отверг все обвинения против себя и назвал их беспочвенными.

Карапетян предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти в Армении. Брат миллиардера Карен связал арест родственника с критикой им армянских властей из-за политики в отношении Армянской церкви.

Ранее в Кремле рассказали о контактах с Арменией, в том числе по делу Карапетяна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами