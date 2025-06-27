Правоохранители разыскивают бывшего замглавы Химок Николая Минаева

Бывшего заместителя главы администрации Химок Николая Минаева объявили в розыск. Информация об этом опубликована в базе розыска МВД РФ.

Как сообщили правоохранительные органы, он проходит по делу о должностных преступлениях. Точная статья пока не раскрывается.

Где находится Минаев — неизвестно. Однако Telegram-канал SHOT писал, что он покинул Россию после того, как против него возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

По информации источников, в ближайшее время в местах, связанных с экс-чиновником, планируются провести обыски. Перед отъездом Минаев уволился из администрации. До официального ухода он около двух недель не появлялся на работе без объяснения причин.

Накануне суд в Ижевске удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу бывшего руководителя Росимущества по Удмуртии и Кировской области, обвиняемую в получении взятки в размере 1,9 млн рублей. Сама экс-чиновница признала свою вину.

Ранее экс-депутата Заксобрания Петербурга Максима Резника (признан в РФ иностранным агентом) объявили в розыск.