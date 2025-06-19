Экс-депутата Заксобрания Петербурга объявили в розыск

В России объявили в розыск бывшего депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максима Резника (признан в РФ иностранным агентом). Информация об этом опубликована в базе розыска МВД РФ.

По какой именно статье его разыскивают, не указано.

Минюст России внес Резника в реестр иностранных агентов 1 сентября 2023 года.

До этого карточка политолога Екатерины Шульман (признана в РФ иностранным агентом) (признана в РФ иностранным агентом) пропала из базы розыска МВД РФ. Информация о том, что политолог объявлена в розыск по уголовной статье, появилась 25 марта. В этот же день стало известно, что по материалам Роскомнадзора возбудили уголовные дела в отношении 62 иноагентов. 1 апреля 2025 года суд в Москве оштрафовал Шульман на 10 тыс. рублей за сотрудничество с нежелательной организацией — Берлинским центром Карнеги по изучению России и Евразии.

Ранее МВД обновило список самых разыскиваемых преступников.