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Врач рассказала, какие продукты помогут избежать обезвоживания

Врач Русакова: арбуз и дыня помогут избежать обезвоживания
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Kosoff/Shutterstock/FOTODOM

Фрукты и овощи с высоким содержанием клетчатки помогут избежать обезвоживания. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

По ее словам, можно включать в свой рацион, например, сельдерей, томат, огурец, редис, дыня, арбуз и не только. Она пояснила, что клетчатка в них будет улучшать пищеварение и задерживать воду в организме, что особенно важно летом. Кроме того, можно пить минеральную воду, которая будет восстанавливать солевой баланс.

Врач добавила, что людям важно контролировать то, сколько жидкости их организм теряет на протяжении дня.

«Иначе дефицит воды плохо отразится на здоровье тех, у кого есть хронические заболевания. Также это оказывает негативное влияние на пожилых с нарушениями сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем. Если же обезвоживание возникло из-за кишечной инфекции, следует как можно скорее обратиться к врачу», — заключила Русакова.

Биохакер Мария Молоствова до этого говорила, что газированные напитки, кофе и чай не помогут избежать обезвоживания организма в летний период. По ее словам, такие напитки содержат воду, но могут не выполнять свою основную функцию, которая заключается в увлажнении организма.

Ранее врач рассказал, когда прием ибупрофена опасен для здоровья.

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