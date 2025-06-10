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Россиянам рассказали, как избежать обезвоживания в летний период

Биохакер Молоствова: газировка и кофе не помогут избежать обезвоживания летом
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Газированные напитки, кофе и чай не помогут избежать обезвоживания организма в летний период. Об этом RuNews24.ru рассказала биохакер Мария Молоствова.

По ее словам, такие напитки содержат воду, но могут не выполнять свою основную функцию, которая заключается в увлажнении организма. Эксперт уточнила, что чистая вода может также не помочь, потому что организму нужны также минеральные вещества, включая натрий, калий, магний и кальций в правильной пропорции.

«Минералы, такие как бикарбонат и сера, также важны для организма, и их можно получить из минеральной воды», — добавила Молоствова.

Она отметила, что минералы будут способствовать правильной работе мышц и поддержанию водно-солевого баланса. Чтобы обеспечить организм необходимыми минералами, биохакер посоветовала применять метод добавления щепотки розовой гималайской соли в стакан воды.

Врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Гюльнара Сеидова до этого рассказала «Газете.Ru», что обезвоживание — это состояние, при котором организм теряет больше жидкости, чем получает, что может привести к нарушению работы организма. Особенно важно следить за уровнем гидратации в жаркую погоду, когда потоотделение усиливается.

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