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Врач рассказал, когда прием ибупрофена опасен для здоровья

Vanitatis: ибупрофен опасно принимать при обезвоживании
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Unsplash

Пациентам с неконтролируемой гипертонией, обезвоживанием и алкоголизмом следует избегать приема ибупрофена — об этом предупредил испанский кардиолог Аурелио Рохас в интервью изданию Vanitatis.

Ибупрофен — широко применяемое нестероидное противовоспалительное средство, которое эффективно снижает жар, уменьшает боль и воспаление. Однако, как отметил специалист, этот препарат не всегда безопасен.

Врач отметил, что при неконтролируемой гипертонии ибупрофен может снижать эффективность антигипертензивных препаратов и способствовать повышению артериального давления. Особую осторожность, по его словам, также следует проявлять при обезвоживании.

«Ибупрофен влияет на функцию почек, особенно в случаях, когда если организм обезвожен. Задержка жидкости в организме может привести к повышению артериального давления и увеличению нагрузки на сердечно-сосудистую систему», — отметил врач.

Кардиолог также назвал алкоголизм третьим противопоказанием.

«При приеме ибупрофена необходимо избегать употребления алкоголя и большого количества соли, так как они способствуют задержке жидкости и вызывают сужение сосудов. В сочетании с препаратом это может усугубить проблемы с кровообращением», — предупредил Рохас.

Кроме того, эксперт порекомендовал воздержаться от использования ибупрофена перед интенсивными физическими нагрузками и напомнил, что даже здоровым людям не стоит принимать препарат более трех дней подряд без консультации с врачом.

Ранее была названа опасность длительного приема противозачаточных таблеток.

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