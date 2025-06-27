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Аэропорт Гагарин в Саратове снова работает в обычном режиме

Росавиация: в аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и вылет рейсов
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Zotov Dmitrii/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Гагарин под Саратовом сняты ограничения на прием и вылет воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он отметил, что меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, угроз для пассажиров и экипажей нет.

Этим же утром ограничения действовали в воздушных гаванях Волгограда и Самары. Все три аэропорта работают штатно.

Накануне в московском аэропорту Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Кореняко уточнил, что воздушная гавань временно не принимала и не отправляла рейсы по соображениям безопасности. Спустя примерно 80 минут аэропорт возобновил работу.

В тот же день сообщалось, что были отменены действовавшие свыше 12 часов ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска.

Ранее в Минэкономразвития не увидели рисков приостановки полетов зарубежных авиакомпаний в РФ.

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