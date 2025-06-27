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Аэропорт Самары вернулся к нормальной работе после ограничений

Росавиация: аэропорт Самары возобновил прием и вылет самолетов
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Екатерина Штукина/РИА Новости

В аэропорту Самары (Курумоч) сняли ограничения на прием и вылет воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения вводились ранее в целях обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Во время действия ограничений один из самолетов, следовавший в Самару, был перенаправлен на запасной аэродром. По информации служб аэропорта, все действия экипажей, диспетчеров и технического персонала были направлены на соблюдение мер безопасности, которая остается приоритетом.

Незадолго до этого ограничения сняли в аэропорту Волгограда.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что силы ПВО отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов. Он добавил, что для ликвидации обломков БПЛА было ограничено движение по мосту через реку Дон в Калачевском районе. По его словам, сейчас на месте работают саперы.

Ранее в Минэкономразвития не увидели рисков приостановки полетов зарубежных авиакомпаний в РФ.

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