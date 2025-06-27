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В Волгоградской области отразили массированную атаку беспилотников

Бочаров: массированная атака БПЛА отражена в Волгоградской области
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Bulkin Sergey/Global Look Press

В Волгоградской области отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, передает Telegram-канал правительства области.

«Сегодня ночью силами ПВО Минобороны России отражена массированная атака БПЛА в Суровикинском, Калачевском районах и г. Волжский Волгоградской области», — сказал глава региона.

Бочаров добавил, что для ликвидации обломков БПЛА было ограничено движение по мосту через реку Дон в Калачевском районе. По его словам, сейчас на месте работают саперы.

Помимо этого, по информации губернатора, были зафиксированы случаи возгорания сухой травы, которые оперативно ликвидируются. Бочаров отметил, что в результате атаки никто не пострадал.

Несколькими часами ранее жители крымской Керчи сообщили, что слышали как минимум два взрыва над городом. По словам горожан, система противовоздушной обороны (ПВО) отработала по украинским беспилотникам.

Ранее силы ПВО сбили четыре беспилотника над Брянской областью.

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