Волгоградский аэропорт снова принимает и выпускает рейсы

В аэропорту Волгограда снова разрешили прием и вылет воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, ограничения действовали в целях обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Сейчас, по сообщению властей, работа воздушной гавани возобновлена в штатном режиме.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что силы ПВО отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов. Он добавил, что для ликвидации обломков БПЛА было ограничено движение по мосту через реку Дон в Калачевском районе. По его словам, сейчас на месте работают саперы.

Помимо этого, по информации губернатора, были зафиксированы случаи возгорания сухой травы, которые оперативно ликвидируются. Бочаров отметил, что в результате атаки никто не пострадал.

Помимо Волгограда, ограничения на работу аэропортов вводили в Самаре и Саратове.

Ранее в Минэкономразвития не увидели рисков приостановки полетов зарубежных авиакомпаний в РФ.