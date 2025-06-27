В Приморье полностью восстановили свет после масштабной аварии

Энергетики полностью восстановили свет в Приморье после масштабной аварии

Энергетики полностью восстановили свет в Приморье после масштабной аварии, произошедшей 26 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

Там подчеркнули, что энергетический комплекс края работает в штатном режиме.

Накануне сообщалось, что в нескольких городах Приморского края произошло массовое отключение электроэнергии. Отмечается, что аварийное отключение линии электропередачи 500 киловольт «Приморская ГРЭС — Хехцир 2» произошло после активации системной автоматики ограничения нагрузки.

21 июня стало известно, что в Приморье из-за непогоды без электричества остались около 7,5 тысячи человек.

В Лазовский район направили дизель-генераторы, без электричества остаются около 7,5 тысяч человек.

Также в региональном министерстве ГО и ЧС сообщили, что в Приморском крае шесть населенных пунктов оказались отрезаны от транспортного сообщения после ливней.

Автомобильное сообщение нарушено с населенными пунктами Веселый и Скворцово в Анучинском округе, Слинкино и Партизан в Партизанском округе, Березовка в Чугуевском округе.

Ранее в одном из городов Крыма отключили свет.