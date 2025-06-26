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В Приморском крае произошло массовое отключение электроэнергии

В ряде городов Приморья произошло массовое отключение электроэнергии
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Shutterstock

В нескольких городах Приморского края произошло массовое отключение электроэнергии. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Артем».

Отмечается, что аварийное отключение линии электропередачи 500 киловольт «Приморская ГРЭС — Хехцир 2» произошло после активации системной автоматики ограничения нагрузки.

Причина произошедшего пока не установлена. Специалисты приступили к анализу и восстановительным работам.

24 июня сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области, в результате чего в регионе произошло частичное отключение электроснабжения.

15 июня жители 27 населенных пунктов пяти районов Дагестана остались без электроэнергии из-за аварийных отключений.

5 июня в Прикубанском округе Краснодара отключили электроэнергию из-за повреждения на линии 6-10 кВ.

Ранее стало известно, что в России вырастут тарифы на электроэнергию.

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