В Приморье шесть населенных пунктов оказались отрезаны от транспортного сообщения

В Приморье шесть населенных пунктов после ливней отрезало от сообщения

В Приморском крае шесть населенных пунктов оказались отрезаны от транспортного сообщения после ливней. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в региональном министерстве ГО и ЧС.

Автомобильное сообщение нарушено с населенными пунктами Веселый и Скворцово в Анучинском округе, Слинкино и Партизан в Партизанском округе, Березовка в Чугуевском округе, отметил собеседник агентства.

«К числу отрезанных добавилось село Полыниха», — добавил он.

Накануне стало известно, что в городе Спасске-Дальнем в Приморском крае из берегов вышла река Кулешовка. После дождя оказались затоплены улицы Ипподромная, Борисова и Куривоская. По словам местных жителей, вода добралась даже до квартир.

2 мая сообщалось, что в Приморском крае микроавтобус с пассажирами застрял между переливами на дороге после ливня. Это произошло в Партизанском округе, где из-за непогоды размыло насыпной мост. В результате три населенных пункта — Романовский Ключ, Слинкино, Партизан — оказались отрезаны от транспортного сообщения.

Министерство ГО и ЧС региона отметило, что краевые пожарные эвакуировали пятерых пассажиров микроавтобуса, который застрял между переливами неподалеку от села Скворцово.

Ранее в Приморье дождями смыло насыпной мост.