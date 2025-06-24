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В одном из городов Крыма отключили свет

Крымэнергоинформ: Ялта частично осталась без света
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Shutterstock/Creative Cat Studio

В Ялте частично отключили свет. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Крымэнергоинформ.

«Планируемое время восстановления электроснабжения — 3 часа»‎, — сказано в сообщении.

21 июня в Приморье из-за непогоды без электричества остались около 7,5 тысячи человек. До этого в региональном министерстве ГО и ЧС сообщили, что в Приморском крае шесть населенных пунктов оказались отрезаны от транспортного сообщения после ливней.

15 июня жители 27 населенных пунктов пяти районов Дагестана остались без электроэнергии из-за аварийных отключений. В зону аварийного отключения попали 27 сел Буйнакского, Гунибского, Чародинского, Шамильского и Хивского районов, а именно свыше 3 тыс. домов с населением 9586 человек.

Ранее стало известно, что в России вырастут тарифы на электроэнергию.

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