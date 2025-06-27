В самой сухой пустыне мира выпал снег

В чилийской пустыне Атакама, которая является самой сухой в мире, выпал снег. Об этом сообщила обсерватория ALMA в социальной сети Х.

«Невероятно! Пустыня Атакама, самая сухая в мире, покрыта снегом!» — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как снежный покров покрывает песчаные дюны. Автор видеозаписи отмечает, что снег в Атакаме выпал впервые за 10 лет.

На днях во Франции произошел сильнейший шторм, порывы ветра достигали 140 км/ч. Двух человек в результате непогоды спасти не удалось, среди них 12-летний мальчик, на которого упало дерево. Кроме того, 82-летний мужчина получил тяжелые травмы в результате удара молнии.

К вечеру среды, 25 июня, во Франции без электричества остались почти 100 000 домов. На большей части территории страны объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз.

До этого жители села Омутинское в Тюменской области заметили смерч над жилыми домами и сняли его на видео. На этом фоне синоптик Илья Винштейн рассказал, что смерч обычно начинается в грозовом облаке и тянется до земли. А о скорости ветра внутри вихря можно судить по разрушениям, которые после него остаются. Он предложил «людям из той местности» выехать на место и визуально оценить полосу прохождения смерча.

Ранее появилось видео с мощными смерчами над морем в России.