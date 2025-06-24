Появились кадры мощных смерчей в Сочи

Мощные смерчи над морем в Сочи попали на видео

В Краснодарском крае над побережьем моря в Сочи заметили мощные смерчи. Об этом пишет «Блокнот Сочи».

«Ливень и шквалистый ветер обрушились на побережье вечером 23 июня. Туристы заметили смерчи, образовавшиеся над морем», — говорится в сообщении.

Обнародованные кадры были сняты над Лазаревским районом. Жители города заметили в небе над морем два водяных столба.

В публикации говорится, что серьезных осадков в Сочи в ближайшее время не ожидается, на город-курорт надвигается жара.

В середине июня в Сочи после проливных дождей произошло наводнение. Очевидцы из Адлера рассказали, что на улицы района вылились воды рек Мзымта и Херота. Кроме того, в несколько зданий попали молнии. В городе есть перебои с электричеством.

24 июня научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что температура моря в Сочи прогрелась до комфортных для купания плюс 22℃, в Геленджике, Анапе и Туапсе — до 21℃. Синоптик назвал «вполне симпатичной» температуру воды на Черноморском побережье.

Ранее россиян предупредили об аномальной погоде до конца июня.