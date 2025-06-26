При шторме во Франции порывы ветра достигли 140 км/ч

Во Франции произошел сильнейший шторм, порывы ветра достигали 140 км/ч, сообщает Le Figaro.

«Неудивительно, что на седьмой день общенациональной волны тепла, когда температура превысила 40 °C, грозы затронули большую часть страны в среду, некоторые из них были особенно сильными. Порывы ветра, местами превышающие 140 км/ч, накапливающиеся дожди и град обрушились на очень большую центральную ось страны», — говорится в сообщении.

Двух человек в результате непогоды спасти не удалось, среди них 12-летний мальчик, на которого упало дерево. Кроме того, 82-летний мужчина получил тяжелые травмы в результате удара молнии.

К вечеру среды, 25 июня, во Франции без электричества остались почти 100 000 домов. На большей части территории страны объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз.

Также стало известно, что в Париже после сильного шторма временно прекратили работу несколько подтопленных станций метро. На некоторых улицах произошел обрыв линий электропередачи, что напугало парижан.

Ранее появилось видео с мощными смерчами над морем в России.