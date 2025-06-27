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В ДУМ прокомментировали изображение храма Василия Блаженного с полумесяцами

Мухетдинов: изображение храма Василия Блаженного с полумесяцами неуместно
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Врио председателя духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Дамир Мухетдинов назвал неуместным и провокационным распространившееся в сети изображение храма Василия Блаженного с полумесяцами вместо крестов. Об этом сообщается в Telegram-канале «ДУМ РФ сегодня».

Он подчеркнул, что распространившееся в сети изображение вызывает у российских мусульман такую же тревогу, как и у наших православных братьев. По словам Мухетдинова, подобный рисунок является потенциально опасным для межрелигиозного согласия в РФ.

До этого митрополит Русской православной церкви Леонид (Горбачев) заявил, что всему есть предел, однако российская общественность и органы правопорядка его упустили, когда в паблике «Московские мусульмане» появилось изображение храма Василия Блаженного с полумесяцами вместо крестов.

В апреле фракция ЛДПР предложила штрафовать за публичное распространение изображений православных храмов, а также других культовых сооружений без характерных религиозных символов. Для юридических лиц штраф может доходить до 500 тысяч рублей.

Ранее на награждении Кадырова заметили герб России без крестов.

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