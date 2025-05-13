На награждении Кадырова заметили герб России без крестов

Пользователи интернета заметили герб России без крестов на кадрах награждения сына главы Чечни Адама Кадырова новой медалью. Об этом сообщает «Лента.ру».

Герб Российской Федерации без крестов на видео можно заметить в тот в момент, когда Адаму вручают медаль в честь 25-летия со дня образования ОМОН «Ахмат-Грозный». Он находится за награжденным 17-летним Кадыровым на кирпичной постройке.

В апреле фракция ЛДПР предложила штрафовать за публичное распространение изображений православных храмов, а также других культовых сооружений без характерных религиозных символов, для юридических лиц штраф может доходить до 500 тысяч руб.

На сегодняшний день в России нет ответственности за искажение изображений культовых зданий и сооружений без религиозной символики, даже если такие действия способны оскорбить чувства верующих, отметили в пресс-службе партии.

Ранее священник рассказал о связи воспитания патриотизма с православием.