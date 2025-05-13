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На награждении Кадырова заметили герб России без крестов

На награждении Адама Кадырова новой медалью заметили герб России без крестов
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dustum/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пользователи интернета заметили герб России без крестов на кадрах награждения сына главы Чечни Адама Кадырова новой медалью. Об этом сообщает «Лента.ру».

Герб Российской Федерации без крестов на видео можно заметить в тот в момент, когда Адаму вручают медаль в честь 25-летия со дня образования ОМОН «Ахмат-Грозный». Он находится за награжденным 17-летним Кадыровым на кирпичной постройке.

В апреле фракция ЛДПР предложила штрафовать за публичное распространение изображений православных храмов, а также других культовых сооружений без характерных религиозных символов, для юридических лиц штраф может доходить до 500 тысяч руб.

На сегодняшний день в России нет ответственности за искажение изображений культовых зданий и сооружений без религиозной символики, даже если такие действия способны оскорбить чувства верующих, отметили в пресс-службе партии.

Ранее священник рассказал о связи воспитания патриотизма с православием.

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