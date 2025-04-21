В России могут начать штрафовать за изображение храмов без крестов

Фракция ЛДПР предложила штрафовать за публичное распространение изображений православных храмов, а также других культовых сооружений без характерных религиозных символов, для юридических лиц штраф может доходить до 500 тысяч рублей. Об этом «Газете.Ru» заявили в пресс-службе партии.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал распространение изображений храмов без крестов «невообразимым».

«Происходит что-то невообразимое — в стране с подавляющим русским православным населением в последнее время все чаще встречаются изображения знаменитых храмов и церквей без крестов», — отметил глава партии.

По его словам, это явление в рекламе, иллюстрациях, символике на одежде и в реальности даже обрело свое название — «крестопад». Слуцкий привел в пример эмблему министерства спорта России, где религиозный символ заменен «на какие-то ромбы». Политик также вспомнил, что в Оренбургском президентском кадетском училище с ограждения «вообще спилили кресты».

«Сегодня так поступают «новые язычники», которым наплевать на наши устои. К сожалению, пока за такие выходки не наказывают. Но ЛДПР, как партия истинных патриотов и защитников исконных русских традиций, не останется безучастной к таким кощунственным проявлениям», — добавил он.

Предполагается, что для граждан штраф может составить от 10 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей. Юридические лица заплатят больше: от 100 до 300 тысяч рублей. В ЛДПР сообщили, что за распространение подобных изображений в СМИ, а также в интернете штрафные санкции будут выше — от 30 до 50 тысяч рублей для физических лиц, от 50 до 100 тысяч для должностных и от 300 до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

На сегодняшний день в России нет ответственности за искажение изображений культовых зданий и сооружений без религиозной символики, даже если такие действия способны оскорбить чувства верующих, отметили в пресс-службе партии.

При этом уголовная ответственность наступает в случае, когда подобные действия сопровождаются прямым оскорблением или надругательством над религиозными символами, напомнили в ЛДПР.

В ЛДПР также сообщили, что законопроект не направлен против свободы художественного творчества, научной деятельности или добросовестного использования изображений религиозных объектов. Там добавили, что изображения, созданные в научном, реставрационном, музейном или объективно-историческом контексте, не подпадают под действие закона.

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