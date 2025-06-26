В РПЦ отреагировали на изображение храма Василия Блаженного с полумесяцами

Митрополит Леонид о храме Василия Блаженного с полумесяцами: всему есть предел

Всему есть предел, однако российская общественность и органы правопорядка его упустили, когда в паблике «Московские мусульмане» появилось изображение храма Василия Блаженного с полумесяцами вместо крестов. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил митрополит Русской православной церкви Леонид (Горбачев).

По его словам, повелевший возвести храм после победы над Казанским ханством русский царь Иван Грозный переворачивается в гробу, когда видит, как символ его триумфа превращается в знак поражения.

«И как это понимать!? <...> Органам правопорядка, надеюсь, все видно»», — добавил митрополит.

До этого политолог Алексей Кочетков прокомментировал ситуацию с удалением крестов с российских символов. Поводом послужила графическая замена креста на гербе России, изображаемом на официальных ресурсах, на ромб, который, как утверждается, при масштабировании выглядит лучше.

В апреле фракция ЛДПР предложила штрафовать за публичное распространение изображений православных храмов, а также других культовых сооружений без характерных религиозных символов. Для юридических лиц штраф может доходить до 500 тысяч рублей.

Ранее на награждении Кадырова заметили герб России без крестов.