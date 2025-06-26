На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РПЦ отреагировали на изображение храма Василия Блаженного с полумесяцами

Митрополит Леонид о храме Василия Блаженного с полумесяцами: всему есть предел
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Всему есть предел, однако российская общественность и органы правопорядка его упустили, когда в паблике «Московские мусульмане» появилось изображение храма Василия Блаженного с полумесяцами вместо крестов. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил митрополит Русской православной церкви Леонид (Горбачев).

По его словам, повелевший возвести храм после победы над Казанским ханством русский царь Иван Грозный переворачивается в гробу, когда видит, как символ его триумфа превращается в знак поражения.

«И как это понимать!? <...> Органам правопорядка, надеюсь, все видно»», — добавил митрополит.

До этого политолог Алексей Кочетков прокомментировал ситуацию с удалением крестов с российских символов. Поводом послужила графическая замена креста на гербе России, изображаемом на официальных ресурсах, на ромб, который, как утверждается, при масштабировании выглядит лучше.

В апреле фракция ЛДПР предложила штрафовать за публичное распространение изображений православных храмов, а также других культовых сооружений без характерных религиозных символов. Для юридических лиц штраф может доходить до 500 тысяч рублей.

Ранее на награждении Кадырова заметили герб России без крестов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами