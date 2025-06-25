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В трех московских квартирах прошли обыски по делу госсекретаря Дагестана

В Москве обыскали три квартиры по делу госсекретаря Дагестана Магомедова
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Telegram-канал Магомед-Султан Магомедов

В Москве состоялись обыски в трех квартирах, связанных с родственниками задержанного госсекретаря Дагестана Магомеда-Султана Магомедова, передает РИА Новости.

Магомедов был назначен государственным секретарем республики Дагестан в 2021 году. Он также являлся депутатом Госдумы шестого созыва, основателем и бывшим президентом махачкалинского футбольного клуба «Анжи».

До этого Telegram-канал SHOT писал, что в доме и офисах госсекретаря Дагестана прошли обыски в рамках дела о возможной незаконной приватизации предприятия «Дагнефтебаза». Предприятие принадлежало местным властям, но в 2005 году перешло в частные руки. Возглавил компанию сам Магомедов.

Позднее стало известно об обысках в его кабинете в здании администрации главы и правительства республики, а также в управлении архитектуры и градостроительства и управлении имущественных и земельных отношений Махачкалы.

Ранее появилось видео с силовиками, приехавшими на обыск, связанный с госсекретарем Дагестана.

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