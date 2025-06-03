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Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено

Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
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Константин Михальчевский/РИА Новости

На Крымском мосту на время приостановили движение транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на объекте.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) попыталась подорвать опоры Крымского моста.

При этом, по данным Telegram-канала «Рыбарь», ВСУ ударили по объекту подводным аппаратом. Взрыв прогремел около одной из опор, однако она не пострадала — удар пришелся на защитные заграждения.

«Часть обломков выбросило на дорожное полотно. Движение было временно перекрыто, сейчас оно продолжается в штатном режиме», — сообщает канал.

Telegram-канал «Два майора» в свою очередь сообщил, что мост утром 3 июня действительно закрывался, но теперь функционирует штатно. По оценке канала, диверсия СБУ оказалась неудачной.

Ранее дрон ВСУ сбили над Крымским мостом, обломки упали на дорогу.

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