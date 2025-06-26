Минобороны назвало число сбитых за сутки в зоне СВО украинских дронов

Российские средства противовоздушной обороны сбили 205 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции и над регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 205 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в общей сложности с начала проведения специальной военной операции в 2022 году российские военные уничтожили 65 677 украинских беспилотников.

Утром 26 июня Минобороны России сообщило, что ночью силы противовоздушной обороны сбили 50 украинских беспилотников над российскими регионами.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава Минобороны заявил об успехах наступления ВС РФ в зоне СВО.