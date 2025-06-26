В Азербайджане произошел взрыв на киностудии

На территории киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы в Баку произошел взрыв, за которым последовал пожар. Об этом сообщило МЧС Азербайджана.

По данным местных СМИ, инцидент случился на старом пиротехническом участке, который находится рядом с киностудией.

Утром 26 июня взрыв бытового газа произошел в Ивделе Свердловской области. Из-за сильной захламленности квартиры, в которой случилось ЧП, площадь пожара составила 80 квадратных метров. Из дома эвакуировали 29 человек, включая восемь детей. В ходе разбора конструкций спасатели обнаружили двух человек без признаков жизни.

Также сегодня взрыв газа произошел на территории маслоперерабатывающего предприятия «Тайынша май» в селе Ильичевка в Северо-Казахстанской области. По данным МЧС, при заправке газгольдера оборвался шланг. В результате этого вспыхнул газовоз, после чего загорелась арматура подземного резервуара.

В результате инцидента девять человек получили ожоги разной степени тяжести. Восьмерых пострадавших госпитализировали в областную больницу Кокшетау, еще один пострадавший после осмотра врачей был отпущен домой.

Ранее взрыв произошел в колледже полиции в Ингушетии.