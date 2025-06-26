Взрыв произошел в колледже полиции в Ингушетии

На территории Северо-Кавказского колледжа полиции в Ингушетии произошел взрыв. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным канала, инцидент произошел около трех часов ночи в здании учебного заведения в городе Назрань. По предварительной информации, там сдетонировало самодельное взрывное устройство.

В публикации говорится, что мощность взрыва была небольшой: повредило тротуар и рекламный баннер. О других последствиях инцидента не сообщается. В результате взрыва никто не пострадал. Как взрывчатка оказалась на территории колледжа, предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

Днем ранее в Иркутске на реке Ангара взорвался гидроцикл. Как сообщили в региональном управлении МВД России на транспорте, пострадал водитель водной техники. 45-летнего мужчину госпитализировали с травмами.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за неисправности системы подачи горючего.

Ранее на видео попал мощный взрыв «Жигулей» в Новороссийске.