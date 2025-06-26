Госсекретаря Дагестана отпустили под подписку о невыезде

ТАСС: госсекретаря Дагестана Магомедова отпустили под подписку о невыезде

Задержанного накануне госсекретаря республики Дагестан Магомед-Султана Магомедова отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Магомедова отпустили под подписку о невыезде», — сказали в правоохранительных органах.

По данным источника РИА Новости в силовых структура, в настоящее время он находится дома.

Магомедов участвовал в заседании в Советском районном суде Махачкалы, где рассматривался иск Генпрокуратуры РФ. Об этом ТАСС сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Дагестана Зарема Мамаева. Он связан с обращением в доход государства нефтеперерабатывающего завода.

25 июня Telegram-канал SHOT писал, что в доме и офисах госсекретаря Дагестана прошли обыски в рамках дела о возможной незаконной приватизации предприятия «Дагнефтебаза».

Магомедов был назначен государственным секретарем республики Дагестан в 2021 году. Он также являлся депутатом Госдумы шестого созыва, основателем и бывшим президентом махачкалинского футбольного клуба «Анжи».

Ранее стало известно, что дело бывшего министра спорта Дагестана рассмотрят в другом регионе в целях безопасности.