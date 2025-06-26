Иск ГП к госсекретарю Дагестана Магомедову удовлетворили

Суд удовлетворил иск ГП к госсекретарю Дагестана Магомедову и его родственникам

Суд удовлетворил антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры России к государственному секретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову и его родственникам. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов региона, передает ТАСС.

Иск связан с обращением в доход государства нефтеперерабатывающего завода.

«Ответчики Магомедов М. М.-С. Магомедов М.-С. Б., Магомедова М. С., Исмаилова Г. М., Алпанаева Х. М., Исмаилова М. Б. и представители ответчиков ООО «МСБ холдинг», ООО «Транс тек» исковые требования заместителя генпрокурора РФ признали и не оспаривали изложенные в иске обстоятельства» — сказали в пресс-службе.

В мае сообщалось, что находящемуся в колонии экс-депутату Народного собрания Дагестана Магомеду Магомедову не удалось оспорить постановку на профилактический учет за изучение экстремистской идеологии.

В 2015 году Магомедова приговорили к 16 годам по делу о создании преступной группы, участники которой совершили многомиллионные хищения в банковской сфере. В конце прошлого года он был поставлен на профилактический учет в колонии как изучающий, пропагандирующий, исповедующий либо распространяющий экстремистскую идеологию.

Магомедов не согласился с таким решением, посчитав, что оно было принято с нарушением инструкции по профилактике правонарушений среди осужденных. Однако суд оставил иск бывшего депутата без удовлетворения.

Ранее в Дагестане стрелявший по людям бывший вице-мэр явился с повинной.