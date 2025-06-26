В Херсонской области обвинили Киев в поджоге лесов

Сальдо заявил, что Киев перешел к масштабному поджогу лесов в Херсонской области

В Херсонской области за сутки из-за действий со стороны Киева вспыхнули лесные пожары на площади более 600 га. Об этом рассказал глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что возгорания леса зафиксированы в Алешкинском, Скадовском, Голопристанском, Чаплинском, Каховском, Великолепетихском и Новокаховском городском округах. Площадь пожаров — 608 га, большинство из них уже ликвидированы.

Также, по словам Сальдо, украинские войска обстреляли кладбище в Каховке и попали по памятникам.

«В Новой Маячке снова повреждена грузовая фура. В Новой Каховке противник нанес террористический удар по зданию администрации округа», — рассказал губернатор.

Кроме того, ВСУ обстреляли Лазурное, Рабочий, Таврийск и Чернянку.

До этого Сальдо заявил, что долгосрочный мир между Россией и Украиной возможен только при условии взятия российской армией всей Херсонской области.

19 июня глава региона сообщил, что военные ВСУ занимаются поджогами посевов на левобережной части Херсонской области. По его словам, атаки преследуют цель посеять страх и разрушить труд аграриев.

Ранее в Херсонской области оценили ущерб от теракта на Каховской ГЭС.