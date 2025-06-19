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В Херсонской области оценили ущерб от теракта на Каховской ГЭС

Сальдо: ущерб от теракта на Каховской ГЭС намного больше, чем 11,5 млрд рублей
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Ущерб от подрыва Украиной плотины Каховской ГЭС намного больше, чем 11,5 млрд рублей. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает ТАСС.

«Когда мы полностью восстановим наши границы, когда мы будем на правом берегу Днепра, <...> тогда мы посчитаем и будем знать точно, какую сумму денежных единиц это выльется», — сказал он.

Подрыв Каховской гидроэлектростанции произошел в ночь на 6 июня 2023 года. После прорыва плотины Каховское водохранилище, общая площадь которого составляла 2155 квадратных километров, начало стремительно уменьшаться. В октябре 2023 года оно достигло минимальных показателей, но спустя почти год оно начало наполняться водой. По данным Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины, водой на сегодняшний день покрыто до 40% бывшей акватории водохранилища.

По словам Сальдо, спустя год после подрыва ГЭС водохранилище превратилось в болотистую местность.

Ранее Сальдо рассказал, когда будет принято решение по восстановлению Каховской ГЭС.

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