Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) занимаются поджогами посевов на левобережной части Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, «от злобного бессилия» противник поджигает теплицы и посевы в Алешкинском округе.

«Горят поля, а над огнем вражеские дроны как стервятники мешают тушить, отслеживают каждое движение», — написал чиновник.

Он отметил, что подобные атаки преследуют цель посеять страх и разрушить труд аграриев.

«Не выйдет. Каждый факт фиксируем, всем пострадавшим фермерам окажем поддержку», — добавил глава области.

До этого Сальдо сообщил, что в ночь на 12 июня в Геническом округе Херсонской области во время вражеских обстрелов пострадали двое мирных жителей — 58-летний мужчина и 78-летняя женщина.

Он добавил, что в городе Алешки ВСУ атаковали машину скорой помощи. В результате удара никто не пострадал, но автомобиль получил повреждения.

Ранее Сальдо заявил, что украинские власти опустошили подконтрольную ВСУ правобережную часть Херсонской области.