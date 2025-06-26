Зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что нынешнее отношение Киева к Великой Отечественной войне является предательством памяти и символом абсолютного позора. Его слова приводит ТАСС.

«К сожалению, в некоторых из мест, которые вы называете (Украина. — «Газета.Ru»), сейчас ситуация изменилась, и о Великой Отечественной войне стараются не вспоминать, что, конечно, является символом абсолютного позора», — отметил политик в ходе приема граждан.

До этого Медведев заявил, что настало время приступить к увековечению памяти героев специальной военной операции.

25 мая в Черноморске Одесской области с мемориала, посвященного героям Великой Отечественной войны, сняли памятные таблички с русскоязычными надписями. Сообщалось, что с монумента исчезли таблички с фразой: «Люди, помните, какой ценой было завоевано счастье». Кто именно снял элементы мемориала, пока неизвестно.

Ранее на Западе пришли в недоумение после нового заявления Зеленского о России.