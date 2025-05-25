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На Украине с мемориала сняли табличку на русском языке

В Черноморске с мемориала воинской славы сняли таблички на русском языке
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Партия «Единая Россия»

В Черноморске Одесской области с мемориала, посвященного героям Великой Отечественной войны, сняли памятные таблички с русскоязычными надписями. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По информации журналистов, с монумента исчезли таблички с фразой: «Люди, помните, какой ценой было завоевано счастье». Кто именно снял элементы мемориала, пока неизвестно. СМИ отмечает, что действиями, предположительно, занимались некие активисты, однако официального подтверждения этой информации нет.

Издание не раскрыло дополнительных деталей инцидента, а в местных властях ситуацию пока не прокомментировали.

В прошлом году министерство иностранных дел России опубликовало доклад о нарушении прав человека на Украине. Среди прочего в нем утверждалось, что в стране запрещено все русское — язык, культура, образование, печатная продукция, СМИ.

В частности, в образовательных учреждениях страны запрещено изучать предметы на русском языке, а все литературные произведения российских и советских писателей исключены из школьной программы.

Ранее Герой России перечислил украинские регионы, где живут русские люди.

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