Журналист Боуз обвинил Зеленского в коррупции и жестокости после слов о России

Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X обвинил президента Украины Владимира Зеленского в коррупции и жестокости по отношению к жителям своей страны. Так он прокомментировал призыв главы украинского государства «судить Россию в Гааге», с которым тот выступил в ходе своего первого визита в Совет Европы в Страсбурге.

«А кто будет расследовать масштабную коррупцию этого маленького диктатора? А принудительный набор его армии…? А продажу национального богатства и будущего украинского народа?» — написал журналист.

Он добавил, что украинский лидер является «настоящим рабом глобалистских элит».

25 июня Зеленский впервые посетил Совет Европы, куда его пригласил генеральный секретарь Алена Берсе. От также выступил перед Комитетом министров Совета Европы.

24 июня лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Зеленский переживает, что нужды Украины не стоят на первом месте у союзников, и продолжает требовать помощь от ЕС для продолжения войны.

Ранее в Европе заявили, что Зеленский обезумел.