Медведев: пора приступить к увековечению памяти погибших героев СВО

Настало время приступить к увековечению памяти погибших героев специальной военной операции. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

До этого Медведев заявлял, что Вооруженные силы (ВС) РФ не дадут украинским войскам никаких поводов появиться в Курской области вновь.

Также заместитель председателя Совбеза говорил, что когда страна находится в состоянии вооруженного конфликта, то «должна и партия воевать».

Директор Службы внешней разведки (СВР) России, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин отмечал, что российские власти работают над созданием в стране музеев, посвященных событиям СВО.

Ранее в Кремле отреагировали на слова Трампа в адрес Медведева.