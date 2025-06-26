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Дачникам рассказали, какие культуры заметно вырастут в дождливые дни

Эколог Рыбальченко: дожди на пользу тыквенным культурам, огурцам и бобовым
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Glowstone90 Djame/Shutterstock/FOTODOM

В дождливые дни многие дачные культуры показывают заметный рост. Об этом в беседе с Life сообщил эколог Илья Рыбальченко. В саду это прежде всего розы, особенно если они уже имеют окрашенные бутоны, отметил эксперт.

«Если мы говорим об огороде, то это бобовые культуры, такие как фасоль, вьющаяся или кустовая. <...> Но и, конечно, воду обожают тыквенные культуры. Огурцы — это известные водохлебы. Кабачки известны тем, что их рост можно наблюдать буквально день за днем, когда создаются благоприятные условия: тепло и влага», — пояснил Рыбальченко.

При этом он обратил внимание, что, помимо культур, в дождливые дни демонстрируют быстрый рост сорняки, требуя более частой прополки.

Как сообщал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, в пятницу, субботу и в первой половине воскресенья дожди в столице не прогнозируются, однако к вечеру 29 июня они вновь вернутся.

Что касается температуры воздуха, то завтра, 27 июня, ожидается +16…+18°C, а в выходные от +20°C до +22°C.

Ранее дачникам рассказали, как сделать огурцы урожайнее.

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