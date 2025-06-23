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Дачникам рассказали, как сделать огурцы урожайнее

Pravda.Ru: обрезка нижней листвы сделает огурцы на даче урожайнее
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Shutterstock

Удаление нижней листвы у огурцов поможет дачникам улучшить здоровье растений и повысить урожайность. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных садоводов.

По их словам, такие листья часто касаются земли, что может привести к появлению плесени, гнили и общему угнетению роста. Удалять листья можно руками или с помощью чистых и острых ножниц.

«После среза участок остается открытым. Важно, чтобы он был хорошо проветриваем и не подвергался прямому увлажнению — иначе может загнить», — подчеркнули в сообщении.

При этом эксперты не рекомендуют проводить процедуру в сырую погоду или после дождя, а также удалять листья слишком часто, потому что растению нужно время на восстановление.

Агроном и биолог Михаил Воробьев до этого говорил, что июньская непогода, которая установилась в Московском регионе, может замедлить созревание урожая. По его словам, текущие климатические условия не нанесут существенного вреда, потому что это «нормальная летняя погода». Он отметил, что тревожиться и спасать посадки не придется — урожай созреет чуть позже.

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