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Синоптик рассказал о погоде в Москве в предстоящие выходные

Синоптик Ильин: с пятницы в Москве начнется короткий теплый период без дождей
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Александр Авилов/Агентство «Москва»

Ближе к выходным в столичном регионе начнет немного повышаться температура воздуха за счет солнечной погоды. В пятницу в центр европейской части России придет холодная и сухая воздушная масса, благодаря чему в течение нескольких дней не будет никаких осадков, рассказал RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В пятницу, субботу и в первой половине воскресенья дожди в столице не прогнозируются, однако к вечеру 29 июня они вновь вернутся, предупредил синоптик.

Что касается температуры воздуха, то завтра, 27 июня, ожидается +16…+18 градусов, а в выходные от +20 до +22 градусов. Этой ночью в Москве температура не поднимется выше +10…+12 градусов, а в ночь на субботу похолодает до +7….+9 градусов. В воскресенье в ночные часы ожидается от +8 до +13 градусов по всей области, сообщил Ильин.

С пятницы по воскресенье прогнозируется также северный и северо-западный ветер со скоростью 3-8 м/c. При этом атмосферное давление начнет постепенно расти – СС сегодняшних 735 мм ртутного столба оно поднимется до 745-747 мм ртутного столба в воскресенье.

Напомним, в последнюю неделю июня температура воздуха в Москве и Московской области будет ниже климатической нормы на 2-3,5° градуса – об этом рассказала ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, в ночные часы ожидается преобладающая температура от +9°C до +14°C, днем — от +17°C до +21°C. Она объяснила это тем, что характер погоды до конца июня будет определяться циклонами, которые с заметным постоянством проходят через столичный регион.

Ранее россиянам объяснили, как снизить метеочувствительность к сильным магнитным бурям.

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