Заводчик скорпионов развеял миф об опасности их укусов

От укусов скорпионов чаще всего умирают пожилые люди и дети, однако зачастую уколы насекомого не приносят человеку вреда. Об этом «Газете.Ru» заявил специалист по домашнему содержанию скорпионов Максим Долматов.

«Уколы далеко не всех скорпионов приводят к летальному исходу. Это зависит как от самого вида скорпиона, так и от возраста и состояния здоровья человека. Из 2880 видов только самая малая часть способна действительно привести к смерти. Чаще всего от укола умирают дети или старики. При уколе скорпиона можно использовать антигистаминные препараты или обезболивающие, поскольку некоторые уколы бывают очень болезненные. Но лучше всего обратиться в скорую. Я лично сам получал различные уколы от разных видов, но никаких дальнейших действий не предпринимал. Тут много советов особо не дашь. Лучшее решение — это позвонить в скорую (это относится к простым людям, которые ничего не знают о скорпионах)», — сказал он.

Долматов добавил, что в России скорпионов чаще всего можно встретить на юге страны. Он посоветовал при отдыхе в дикой природе осматривать обувь, поскольку насекомые могут прятаться там.

«В России скорпионов можно встретить в Крыму, на Кавказе, Волгоградской и Астраханской областях, а также, вероятно, и в других местах, ближе к границе с Казахстаном. Их можно встретить под камнями, в норках, а также просто прогуливающихся особей, но последний пункт подходит больше для ночного времени суток. При отдыхе на дикой природе всегда необходимо осматривать обувь, так как там может быть скорпион», — добавил он.

26 июня в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы сообщили, что скорпион укусил офисную сотрудницу в столице, когда женщина протирала пыль. Скорпион вонзил жало в указательный палец женщины, она почувствовала недомогание, сильную боль и вызвала скорую. Бригада медиков забрала пострадавшую в центр токсикологии Института имени Склифосовского. Вместе с пациенткой в центр привезли и членистоногое — медики предположили, что желтовато-бурый скорпион был привезен из Крыма случайно, вместе с продуктами или одеждой.

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