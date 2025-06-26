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«Случайно завезен из Крыма»: сотрудницу московского офиса ужалил скорпион во время уборки

В Москве врачи спасли женщину, которую ужалил скорпион во время уборки шкафа
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Telegram-канал «Московская медицина»

В Москве офисная сотрудница оказалась в больнице после уборки шкафа. Женщина смахивала пыль и почувствовала резкую боль. Источником проблем оказался непонятно откуда взявшийся скорпион. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

Скорпион вонзил жало в указательный палец женщины. Поскольку боль была очень сильной и недомогание нарастало, потерпевшая вызвала скорую. Бригада медиков забрала ее в центр токсикологии Института имени Склифосовского. Вместе с пациенткой в центр приехал и виновник инцидента. Врачи попросили принести членистоногое, чтобы определить яд какого скорпиона стал причиной ее состояния.

«Укус такого скорпиона визуально практически не заметен, однако его токсичный яд вызвал сильную боль в правой руке, уплотнение в месте укуса, головную боль и слабость,» — рассказали в медучреждении, добавив, что пациентке оказали необходимую помощь.

Медики предположили, что скорпион приехал в Москву из Крыма случайно — вместе с продуктами или одеждой.

Ранее в Москве медики спасли женщину, которую на Бали укусила ядовитая змея.

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