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РИА Новости опубликовало документ об участии Каспарова в заговоре в Южном Судане

РИА: опубликовано доказательство участия Каспарова в заговоре в Южном Судане
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Руслан Кривобок/РИА Новости

В сети появилось доказательство участия шахматиста Гарри Каспарова (признан в РФ иностранным агентом) в заговоре по смене власти в Южном Судане. Соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости.

Согласно судебным материалам США, в марте 2024 года активиста Абарахама Кича и гарвардского стипендиата Питера Аджака обвинили в сговоре с целью поставки оружия в Южный Судан для свержения правительства.

Адвокаты обвиняемых заявили, что, помимо их подзащитных, в деле были замешаны и другие лица, включая Каспарова, однако обвинения предъявили только двум гражданам.

«Каспаров был необходим для предполагаемого плана по смене власти в Южном Судане. Он неоднократно встречался с Аджаком и другими участниками, работая над привлечением источников финансирования для закупки оружия», — утверждает один из адвокатов в своем ходатайстве.

По версии юристов, Каспаров был в курсе плана по перевороту, убедил соучредителя фирмы Jane Street Роберта Граньери выделить деньги на закупку оружия, а также использовал свое влияние в организации Human Rights Foundation, чтобы скрыть истинное назначение средств.

Адвокаты добавили, что шахматист избежал преследования, поскольку является «политическим союзником США».

Сам Каспаров в беседе с Bloomberg заявил, что отрицает свою причастность к заговору. Он заявил, что посвятил большую часть жизни защите гражданских прав и продвижению демократии по всему миру.

Российский Минюст включил ушедшего в политику Каспарова в реестр иноагентов в мае 2023 года. 6 марта 2024-го шахматиста внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Ранее в Армении арестовали священника по обвинению в попытке переворота.

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