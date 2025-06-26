В США создадут еще две буферные зоны вдоль границы с Мексикой

ABC: Пентагон работает над созданием еще двух буферных зон на границе с Мексикой

Министерство обороны США создаст еще две военные буферные зоны на границе с Мексикой. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на официальное заявление военно-воздушных сил страны, а также на анонимного американского чиновника.

«Министерство обороны США создает еще две военные буферные зоны вдоль юго-западной границы США с Мексикой», — говорится в материале.

В настоящий момент функционируют всего две так называемые зоны национальной обороны, где военные задерживают нелегальных мигрантов за нарушение границ до передачи их сотрудникам Таможенно-пограничной службы США.

20 мая газета The Washington Post сообщила, что администрация Трампа разработала план депортации сотен тысяч мигрантов, в том числе свыше 200 тыс. украинцев, которые находятся в Соединенных Штатах. Под депортацию также могут попасть граждане Судана, Афганистана, Йемена, Ливии и других стран.

Позже Верховный суд США разрешил администрации Дональда Трампа депортировать мигрантов, которые въехали в страну по программам, запущенным при Джо Байдене.

Ранее в Мексике сделали заявление после рейдов против мигрантов в США.