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В Мексике сделали заявление после рейдов против мигрантов в США

Мексика выразила обеспокоенность из-за рейдов против мигрантов в Лос-Анджелесе
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Aris Martinez/Reuters

Мексика выразила глубокую обеспокоенность в связи с начавшимися в американском Лос-Анджелесе массовыми задержаниями мигрантов. Об этом заявили в мексиканском МИД.

«МИД Мексики выражает глубокую обеспокоенность в связи с недавними операциями, проведенными Иммиграционной и таможенной полицией (ICE) в различных городах США», — говорится в сообщении.

В мексиканском правительстве же выразили надежду, что власти США будут проводить миграционные процедуры сугубо в рамках закона, а также с надлежащим уважением к мигрантам.

20 мая газета The Washington Post сообщила, что администрация Трампа разработала план депортации сотен тысяч мигрантов, в том числе свыше 200 тыс. украинцев, которые находятся в Соединенных Штатах. Под депортацию также могут попасть граждане Судана, Афганистана, Йемена, Ливии и других стран.

Позже Верховный суд США разрешил администрации Дональда Трампа депортировать мигрантов, которые въехали в страну по программам, запущенным при Джо Байдене.

Ранее судья в США разрешил высланным мигрантам судиться за право вернуться.

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